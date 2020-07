Poli USP desenvolve respirador que será usado contra Covid-19

A partir da próxima quinta-feira (16), o Incor, que faz parte do complexo do HC, vai utilizar o equipamento

Roberto Casimiro/Estadão Conteúdo O respirador tem baixo custo e será produzido em pequena escala neste primeiro momento



O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (15) que 200 pesquisadores, professores e alunos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo desenvolveram um respirador com tecnologia nacional, chamado Inspire, que será usado contra a Covid-19. A partir da próxima quinta-feira (16), o Incor, que faz parte do complexo do Hospital das Clínicas, vai utilizar o equipamento em pacientes infectados com o novo coronavírus. O respirador tem baixo custo e será produzido em pequena escala.

João Doria, governador de São Paulo, agradeceu a doação de R$ 7 milhões do setor privado para que o projeto tivesse andamento e fosse finalizado em quatro meses e as Forças Armadas, que participa da produção e montagem na Marinha do Brasil. O Estado de São Paulo tem nesta quarta-feira 393.176 casos confirmados da Covid-19 e 18.640 óbitos. A taxa de ocupação da UTI está em 66,5% no Estado e em 65% na Grande São Paulo. O número de internados, entre casos suspeitos e confirmados, é de 5.921 em UTI e 8.777 nas enfermarias.

Entrega de documentos gratuita

O Poupatempo e o Detran vão passar a entregar pelos Correios, a partir da segunda-feira (20), de forma gratuita, documentos para os cidadãos de São Paulo para evitar deslocamentos desnecessários e aglomeração. Serão entregues, agora, 195 mil RGs e 2ª via da CNH que já estão prontos. Desde o dia 1º e julho os Certificados de Registro de Veículo estão sendo retirados via drive thru com hora marcada. “Cada vez mais o Detran e o Poupatempo serão digitais”, declarou Doria.