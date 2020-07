Cientistas identificam transmissão de Covid-19 de mãe para bebê pela placenta

A transmissão perinatal da Covid-19 pode ocorrer, mas não está claro se através da placenta, do colo do útero ou pela exposição ambiental

EFE/EPA/AARON M. SPRECHER Cientistas acreditam que mãe infectou o filho com coronavírus pela placenta



Uma equipe de cientistas publicou na revista Nature Communications um artigo que indica que uma mãe passou o novo coronavírus para o bebê pela placenta. A pesquisa é assinada por pesquisadores hospital Antoine Béclère, em Clamart, na França, que afirmam a necessidade de mais estudos para comprovar a suspeita. Os pesquisadores, liderados por Daniele De Luca, observam que estudos anteriores sugeriram que a transmissão perinatal (o período imediatamente antes e após o nascimento) da Covid-19 pode ocorrer, mas não está claro se através da placenta, do colo do útero ou como resultado da exposição ambiental.

Neste artigo, De Luca e colegas apresentam os resultados de um caso que sugere que a transmissão transplacentária do coronavírus pode ser possível. Os autores descrevem que uma gestante de 23 anos foi internada com febre e tosse intensa, e vários testes confirmaram a presença de genes relacionados à Covid-19 (a mãe foi infectada no último trimestre da gravidez). Uma hora após o parto cesáreo, o bebê foi testado, e novamente 3 e 18 dias depois, quando deu positivo para os mesmos genes da mãe relacionados com o coronavírus; o sangue do recém-nascido e a lavagem broncoalveolar também foram positivos. Os autores observaram que a criança apresentava sintomas neurológicos associados à infecção por coronavírus causadora da Covid-19, semelhantes aos relatados em pacientes adultos.

As análises de neuroimagem indicaram uma lesão da substância branca, especulada pelos autores, que pode ser causada por inflamação vascular induzida pela infecção por SARS-CoV-2. Nenhuma outra infecção viral ou bacteriana foi encontrada e todos os outros distúrbios neonatais potencialmente causadores desses sintomas clínicos foram excluídos. Os pesquisadores confirmam que a mãe e a criança se recuperaram da infecção e posteriormente tiveram alta do hospital. De Luca e sua equipe também mediram cargas virais mais elevadas na placenta do que no líquido amniótico e no sangue materno, sugerindo que a Covid-19 poderia replicar-se ativamente nas células da placenta e causar viremia neonatal.

Isso é consistente com os níveis de inflamação observados no exame histológico da placenta, observam os autores. Ao confirmar a presença do novo coronavírus no tecido placentário e no sangue materno e neonatal, os cientistas concluem que a transmissão de mãe para bebê provavelmente ocorreu através da placenta. No entanto, dizem os responsáveis por este estudo, mais pesquisas serão necessárias para confirmar esses resultados.

*Com EFE