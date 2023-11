Polícia apreende duas toneladas de carne vencida que seria vendida no interior de SP

Três homens foram presos em flagrante; alimento era levado para a empresa e era processado como ração animal

Divulgação/Polícia Civil Carnes vencidas apreendidas pela Polícia Civil de São Paulo



A Polícia Civil de São Paulo apreendeu duas toneladas de carne vencida no Jardim Califórnia, em Indaiatuba, no interior do Estado. Três homens foram presos em flagrante em ação deflagrada por policiais do Grupo de Operações Especiais da DEIC de Campinas (GOE) na manhã de sexta-feira, 17. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais realizavam um patrulhamento na região quando viram um caminhão e três homens uniformizados descarregando a carga do veículo. Quando abordado, o trio respondeu erma funcionários de uma empresa e que passavam em açougues e mercados para retirar carnes que não poderiam ser comercializadas. O alimento era levado para a empresa e era processado como ração animal. Parte da carga era desviada para ser revendida, segundo a SSP. Os agentes entraram em contato com a empresa e foram informados que a carne era imprópria para consumo e que não poderia ser vendida. Ainda de acordo com a SPP, os policiais se deslocaram até o local apontado pelos suspeitos onde o produto era armazenado e constataram que o local não havia nenhuma condição de higiene. O trio foi preso em flagrante. Segundo a SSP, a ocorrência foi registrada como furto, receptação, crime contra as relações de consumo e emprego de processo proibido ou de substância não permitida.