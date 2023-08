Polícia carioca descobre cemitério clandestino da milícia na comunidade de Rio das Pedras

Três corpos foram encontrados no local; Delegacia de Descoberta de Paradeiros dirigiu operação

Reprodução/Google Street Views Cemitério clandestino está localizado na mata ao redor da favela



A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou na manhã desta quarta-feira, 2, um cemitério clandestino em uma área florestal da comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste da capital. A operação foi conduzida pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), e teve o apoio do Corpo de Bombeiros, e na região foi encontrada duas ossadas e um corpo. Os restos mortais foram enviados para o Instituto Médico legal (IML) para a identificação. De acordo com a Polícia Civil, as diligências estão em andamento.