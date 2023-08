Conselho de Ética: Relator vota para arquivar denúncia do PL contra deputado por importunação sexual

Deputado Ricardo Maia (MDB-BA) ponderou que não houve quebra de decoro parlamentar de Márcio Jerry (PCdoB-MA) em episódio envolvendo a deputada Julia Zanatta (PL-SC)

Pablo Valadares / Câmara dos Deputados Deputado Márcio Jerry (PCdoB - MA) em audiência sobre educação inclusiva, arcabouço jurídico, recursos e desafios para sua implementação.



O deputado federal Ricardo Maia (MDB-BA), votou nesta quarta-feira, 2, contra a continuidade do processo contra o deputado federal Márcio Jerry (PCdoB-MA) no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O político maranhense era alvo de representação apresentada pelo Partido Liberal (PL) por suposta importunação sexual contra a deputada Julia Zanatta (PL-SC) durante audiência com o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, em abril deste ano. Como o site da Jovem Pan já havia antecipado, a legenda pedia a cassação de Jerry por quebra de decoro parlamentar. A deputada alega que não “deu liberdade” para o parlamentar “chegar por trás”. Entretanto, o relator Ricardo Maia ponderou que “não houve prática de qualquer conduta atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar pelo representado” e votou pelo arquivamento do processo por falta de justa causa.

“Após análise dos fatos narrados, conclui-se que não há justa causa autorizar o prosseguimento do presente feito. Realizada análise de peças principais, infiro que, apesar de autoria e materialidade dos fatos, está demonstrada pelas imagens capturadas a conduta descrita não configura afronta ao decoro parlamentar”, alegou Ricardo Maia. parecer do relator deverá ser votado pelos demais membros do Conselho de Ética, após pedido de vista. Júlia Zanatta fez uso da palavra e disse “não ser admissível encostar em uma mulher no ambiente de trabalho”. Em entrevista ao programa Morning Show, da Jovem Pan News, Zanatta já havia dito nunca ter conversado com o colega e que seu esposo “não ficou nada feliz” com a cena: “Um cara chegando em mim daquela forma”.

O parlamentar do PCdoB, por sua vez, também em entrevista ao Morning Show, negou a acusação de assédio e disse que se aproximou de Zanatta para dizer que ela respeitasse os “40 anos de mandato” da deputada Lídice da Mata. Segundo ele, o local estava congestionado. “Apareceu uma imagem congelada para alterar o significado dela própria. Em movimento, ela informa uma coisa, diferente da imagem congelada que sugere que eu fiz uma abordagem de assédio. Não teve assédio, não teve importunação, má educação ou fui invasivo. Naquele momento, se a deputada reclamasse, eu prontamente pediria desculpas. Não houve isso”, afirmou. Presente na sessão desta quarta-feira, Jerry reforçou o entendimento e afirmou que as imagens mostram que não houve atitude desrespeitosa. “Jamais cometeria um ato de desabonasse a minha conduta contra a deputada ou qualquer outro deputado”, repetiu.