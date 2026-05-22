Polícia Civil apreende 200 mil figurinhas falsificadas da Copa no RJ

Ação também recolheu milhares de camisas falsas da seleção brasileira em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

Divulgação / Polícia Civil De acordo com a Polícia Civil, a ação foi resultado de um trabalho de inteligência para combater a comercialização de produtos falsificados no estado do Rio de Janeiro.



Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) apreenderam, nesta quinta-feira (21), cerca de 200 mil figurinhas falsificadas do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Civil, a ação foi resultado de um trabalho de inteligência para combater a comercialização de produtos falsificados no estado do Rio de Janeiro.

“Os agentes identificaram que um coletivo, que estava saindo de Nova Iguaçu com destino a outros municípios do Rio de Janeiro, transportava material ilícito”, afirmou a corporação em nota.

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Na sequência, os agentes montaram um cerco e abordaram o veículo. Durante a revista no compartimento de carga, encontraram milhares de figurinhas falsificadas do álbum da Copa de 2026, além de camisas adulteradas da seleção brasileira.

A Polícia Civil também informou que todo o material apreendido será submetido à perícia e será inutilizado. A corporação acrescentou que as investigações continuam para identificar os responsáveis pela fabricação e distribuição das mercadorias falsificadas.