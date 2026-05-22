Polícia Civil apreende 200 mil figurinhas falsificadas da Copa no RJ
Ação também recolheu milhares de camisas falsas da seleção brasileira em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense
Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) apreenderam, nesta quinta-feira (21), cerca de 200 mil figurinhas falsificadas do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.
De acordo com a Polícia Civil, a ação foi resultado de um trabalho de inteligência para combater a comercialização de produtos falsificados no estado do Rio de Janeiro.
“Os agentes identificaram que um coletivo, que estava saindo de Nova Iguaçu com destino a outros municípios do Rio de Janeiro, transportava material ilícito”, afirmou a corporação em nota.
Ver essa foto no InstagramUm post compartilhado por Jovem Pan NEWS (@jovempannews)
Na sequência, os agentes montaram um cerco e abordaram o veículo. Durante a revista no compartimento de carga, encontraram milhares de figurinhas falsificadas do álbum da Copa de 2026, além de camisas adulteradas da seleção brasileira.
A Polícia Civil também informou que todo o material apreendido será submetido à perícia e será inutilizado. A corporação acrescentou que as investigações continuam para identificar os responsáveis pela fabricação e distribuição das mercadorias falsificadas.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.