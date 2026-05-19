Neymar sem figurinha? Saiba como fica o álbum da Copa após convocação

Treze jogadores anunciados não têm figurinha e cinco com cromo não foram convocados

Divulgação

A Panini, editora oficial responsável por produzir e distribuir o álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2026, informou à Jovem Pan que lançará em breve um pacote de atualização. Com o anúncio da lista de convocados pelo Brasil nesta segunda-feira (18), 13 nomes que integram a seleção não estão no álbum, enquanto outros cinco jogadores aparecem, mas não estarão na competição.

Além de Neymar, maior dúvida até o anúncio do técnico Carlo Ancelotti, outros 12 jogadores que integram a Seleção Brasileira não aparecem no álbum, são eles:

Endrick

Ederson

Leo Pereira

Alex Sandro

Fabinho

Danilo

Rayan Bremer

Weverton

Ibañez

Igor Thiago

Douglas Santos.

A página da Seleção brasileira tem apenas 20 espaços disponíveis, 18 para jogadores, além do escudo e da foto oficial da equipe, fazendo com que nem todos os nomes anunciados recebam uma figurinha com seu rosto. A atualização da Panini vai precisar incluir pelo menos cinco jogadores, que substituirão os nomes que aparecem no álbum, mas não estão convocados. São eles:

Éder Militão

Rodrygo

Estêvão

Bento

João Pedro

O lançamento de um pacote de atualização já aconteceu em outras Copas devido ao início das vendas do álbum ser antes da finalização das convocações. A Panini não confirmou a data para começar a vender as figurinhas extras, porém disse que será em breve. Em copas passadas, as figurinhas extras só chegaram às bancas depois do início da competição, que este ano será dia 11 de junho.