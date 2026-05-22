Defesa de Deolane declara ‘absoluta inocência’ de acusação sobre ligação com PCC

Advogados afirmam que atividades foram feitas na ‘condição de advogada’

Reprodução/Instagram/dra.deolanebezerra Deolane Bezerra durante 'A Fazenda 14'



A defesa da influenciadora e advogada Deolane Bezerra declarou sua “absoluta inocência” nesta sexta-feira (22) em seu suposto envolvimento com um esquema de lavagem de dinheiro que levou a sua prisão na Operação Vérnix. Em nota, os advogados classificaram as medidas adotadas pela Justiça “desproporcionais”.

Daniele Bezerra, irmã da influenciadora, se pronunciou nas redes sociais reafirmando a inocência de Deolane e questionando os valores investigados. “Deolane é inocente. Não existe essa história de ‘lavar R$ 24.500’. Quem lava R$v24.500? E ela jamais teve 35 empresas, como parte da mídia vem divulgando de forma irresponsável. A verdade vai aparecer, dentro da lei e da Justiça.”

A defesa garante que vai esclarecer os fatos em momento oportuno e que vai seguir cooperando tecnicamente com a Justiça para provar a inocência da influenciadora, alegando que suas atividades foram feitas na “condição de advogada”.

Daniele Bezerra afirma que está totalmente dedicada à defesa da irmã e que está pronta para ir a emissoras de TV prestar esclarecimentos caso Deolane não volte para casa.

Prisão

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira (21) durante a Operação Vérnix, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e pela Polícia Civil para investigar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo investigadores, Deolane teria atuado como “caixa” da facção, recebendo valores provenientes do PCC por meio de uma empresa de transportes apontada como braço financeiro da organização criminosa.

A influenciadora teve sua prisão convertida em preventiva após audiência de custódia nesta quinta-feira (21), na Vara das Garantias, em Osasco, em São Paulo, devido a irregularidade no cumprimento do mandado de prisão expedido.

Após a alteração, Deolane foi transferida na madrugada desta sexta-feira (22) do Complexo Prisional de Santana, na zona norte da capital paulista, para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, localizada na região oeste do estado de São Paulo, onde deve ficar numa sala utilizada por detentas que aguardavam consultas médicas preparada especialmente para recebê-la.

Operação Vérnix

Além de Deolane, os outros alvos da operação foram:

Marco Herbas Camacho, o Marcola, chefe do PCC;

Alejandro Camacho, irmão de Marcola;

Paloma Sanches Herbas Camacho, sobrinha do líder da facção;

Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho, sobrinho de Marcola;

Everton de Souza, suposto operador financeiro da organização criminosa.

Marcola e Alejandro já estão presos na Penitenciária Federal de Brasília. Ao todo, a Justiça expediu seis mandados de prisão preventiva, além de ordens de busca e apreensão.

Também foram bloqueados mais de R$ 327 milhões em bens e valores e sequestrados 17 veículos, incluindo carros de luxo avaliados em mais de R$ 8 milhões, e quatro imóveis ligados aos investigados.