Polícia Civil de SP prende 920 foragidos em operação no Estado

Foco eram indivíduos condenados por crimes patrimoniais e sexuais; durante a ação, uma análise inicial revelou que quase metade dos detidos, aproximadamente 48%, era reincidente

Divulgação/SSP-SP Operação mobilizou diferentes setores da Polícia Civil



A Polícia Civil de São Paulo realizou, nesta terça-feira, uma ação chamada de Operação Rastreio, resultando na prisão de cerca de 920 foragidos da Justiça até as 18h30. A ação teve como objetivo cumprir mais de 1,4 mil mandados de prisão, focando em indivíduos condenados por crimes patrimoniais e sexuais. O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, enfatizou a importância da operação para a segurança pública. “Essa ação tem como objetivo retirar das ruas criminosos que devem à Justiça e que podem voltar a cometer delitos”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante a operação, uma análise inicial revelou que quase metade dos detidos, aproximadamente 48%, eram reincidentes. Essa informação destaca a relevância das ações contínuas da polícia no combate à criminalidade. A operação mobilizou diferentes setores da Polícia Civil, com a participação ativa da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope). Vale lembrar que a primeira fase da Operação Rastreio ocorreu em abril, quando 675 pessoas foram presas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias