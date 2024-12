Polícia Civil de SP prende mais dois suspeitos de ataques a torcedores do Cruzeiro

Aurélio Andrade de Lima e Lucas Henrique Zanim dos Santos são os últimos presos pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), contabilizando em 17 o número total de detidos desde o início das investigações em novembro

No último sábado (14), a Polícia Civil de São Paulo continua a investigação sobre a emboscada contra a torcida do Cruzeiro, que ocorreu em outubro. No último sábado, dois novos suspeitos foram presos, elevando para 17 o número total de detidos desde o início das prisões em novembro. Aurélio Andrade de Lima e Lucas Henrique Zanim dos Santos foram capturados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O ataque, que aconteceu na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, resultou na morte de uma pessoa e deixou 17 feridos, todos torcedores do Cruzeiro que estavam retornando de uma partida em Curitiba.

As prisões realizadas são temporárias, com uma duração máxima de 30 dias. Na última quarta-feira, Jorge Luiz Sampaio dos Santos, ex-presidente da torcida organizada Mancha Alviverde, entregou-se às autoridades após renunciar ao cargo. Felipe Matos, vice-presidente da mesma torcida, também está preso. A Mancha Alviverde anunciou que será administrada por um conselho até as eleições de 2025. Neilo Ferreira e Silva, conhecido como Lagartixa, é o único suspeito ainda foragido e é considerado uma peça-chave na emboscada, que teria sido uma retaliação a um confronto anterior. Os 18 suspeitos enfrentam acusações de homicídio culposo e lesão corporal, além de poderem ser enquadrados na Lei Geral do Esporte por crimes de dano, tumulto e associação criminosa.

*Com informações de Fabricio Neitzke

*Reportagem produzida com auxílio de IA