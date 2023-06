Salles diz ter ‘tomado chapéu’ e afirma que Boulos vai ‘destruir’ Nunes nas eleições 2024

Em entrevista à Jovem Pan, deputado federal afirma que PL deveria ‘defender o que acredita’

FREDERICO BRASIL/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Deputado federal Ricardo Salles deseja concorrer a Prefeitura de São Paulo no próximo ano



O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) afirmou ter “tomado chapéu” e disse que o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) vai “destruir” o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, nas eleições municipais de 2024. Na última sexta-feira, 2, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve com Nunes durante evento de formação de oficiais da Polícia Militar na capital paulista. Eles também almoçaram ao lado de empresários e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A situação não agradou Salles, que deseja concorrer a Prefeitura de São Paulo no próximo ano. Nas redes sociais, o parlamentar se manifestou: “Quem com os porcos anda, farelo come”, escreveu no Twitter. Em entrevista à Jovem Pan, Salles explicou o motivo da frase e da insatisfação. “São Paulo tem a oportunidade, seguindo o exemplo de Nova York, de implementar o tolerância zero. Para isso, precisa ter pessoas boas. Gente que acredite na nossa proposta da direita. Não se trata de fazer uma aliança apenas para ganhar a eleição, claro que é importante ganhar. Mas é importante defender o que você acredita. Se faz aliança com qualquer um, se mistura com pessoas que a rigor não deveria se misturar”, comentou. Ricardo Salles quer ser o candidato do PL, apesar do presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, dar sinais de apoio a Ricardo Nunes. A escolha se trata de quem será o nome da direita que concorrerá com Boulos. Bolsonaro, até o momento, não se posicionou sobre quem irá apoiar. “O nosso partido, que era para ser de direita, um terço vota para o governo. Eu ia ser [candidato a prefeito de São Paulo], mas agora estou tomando chapéu dessa turma. O Boulos vai destruir o Nunes”, criticou Salles durante participação no programa Tá na Roda, da Jovem Pan.

*Com informações do repórter David de Tarso.