Polícia Civil do Amazonas apreende 1,5 tonelada de drogas no Rio Solimões

Ação foi fruto de uma semana de investigações que culminaram na interceptação do grupo nas proximidades de Manacapuru

Lyandra Peres, Beatriz Sampaio e Divulgação/PC-AM. Os criminosos estavam a bordo de uma canoa de grande porte, popularmente chamada de 'rabetão'



A Polícia Civil do Amazonas realizou uma significativa apreensão de drogas, totalizando 1,5 tonelada, com um valor estimado em R$ 50 milhões. A operação ocorreu no Rio Solimões e resultou na prisão de quatro indivíduos, sendo um deles de nacionalidade peruana e os outros três colombianos. A ação foi fruto de uma semana de investigações que culminaram na interceptação do grupo nas proximidades de Manacapuru. Para localizar os suspeitos, a equipe policial utilizou equipamentos de visão noturna, uma estratégia essencial para a operação.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os criminosos estavam a bordo de uma canoa de grande porte, popularmente chamada de ‘rabetão’. As drogas apreendidas tinham origem no Peru e estavam destinadas ao mercado de Manaus, evidenciando a rota de tráfico que liga os países da região. Os quatro homens foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, permanecendo à disposição da Justiça. As investigações não param por aí; a Polícia Civil segue em busca de identificar os responsáveis pela logística que possibilitou a movimentação do material ilícito em Manaus.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias