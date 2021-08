Polícia Civil do Ceará prende ‘Majestade’ durante férias em Gramado

Valeska Pereira Monteiro é suspeita de cuidar do controle financeiro e da distribuição das áreas de tráfico no Estado; prisão aconteceu no dia 26

Reprodução/Facebook Polícia Civil do Ceará Agentes prenderam a suspeita na última quinta-feira, 26



A Polícia Civil do Ceará prendeu Valeska Pereira Monteiro, 27 anos, conhecida como ‘Majestade’, na última quinta-feira, 26. A informação foi dada pelo Delegado Geral Adjunto, Márcio Rodrigo Gutiérrez, em coletiva nesta terça-feira, 31. O profissional informou ainda que a prisão foi feita na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, através de uma “grande operação interestadual”. De acordo com Gutiérrez, a profissional estaria aproveitando férias na cidade gaúcha. Klever Farias, Delegado titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), disse que a diretriz da corporação é identificar e realizar a prisão de pessoas no comando de esquemas criminosos. Além disso, o profissional afirmou que o alvo já estava sendo monitorado pela corporação há alguns meses. “A Valeska já estava sob nosso monitoramento pelo menos desde o final do ano passado, quando ela foi identificada e foi verificado seu envolvimento criminoso com esse grupo de atuação no Estado do Ceará, mas oriundo do Estado do Rio de Janeiro. Com as informações, nós representamos pelo pedido de prisão preventiva”, relatou Farias, que também informou que Valeska rompeu a tornozeleira eletrônica durante o monitoramento. ‘Majestade’ tem antecedentes criminais por associação criminosa, crime contra a fé pública, roubo e tráfico de drogas.