Polícia encontra 97 artefatos e detona 100 kg de explosivos deixados por quadrilha em Araçatuba

Reprodução/Twitter/@capitaoderrite Polícia detonou 100 kg de explosivos



O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar detonou 100 kg de explosivos deixados pela quadrilha que assaltou agências bancárias em Araçatuba, no interior de São Paulo. As equipes fizeram a detonação em uma área de aterro sanitário no bairro Água Branca. Segundo a PM, a região central da cidade segue isolada para verificar se ainda há outras bombas espalhadas. O capitão da PM Alexandre Luiz Tropaldi informou que foram encontrados um total de 97 artefatos explosivos, além de 70 cartuchos de emulsão em um caminhão. 32 artefatos foram localizados em via pública na cidade de Araçatuba, 29 em um caminhão estacionado em frente a uma das agências bancárias, 18 em um dos bancos e 19 no interior dos veículos encontrados no município de Bilac. Na tarde de segunda-feira, um homem de 25 anos foi atingido por um dos explosivos e teve as mãos e os pés amputados. A corporação também confirmou, nesta terça-feira, 31, que três pessoas foram presas por suspeita de envolvimento na ação. Um quarto suspeito foi morto em confronto com a polícia na madrugada de segunda-feira.