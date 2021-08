Três suspeitos são presos por assaltos em Araçatuba

Polícia Militar informou que um dos detidos está ferido; caso agora é investigado pela Polícia Federal

Reprodução/Rádio Jovem Pan Polícia Militar prendeu três suspeitos de participação no ataque



Três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no assalto a bancos de Araçatuba, no interior de São Paulo. A informação foi confirmada pela Polícia Militar, que informou que um dos detidos está ferido. A corporação não divulgou a identidade dos presos. Um quarto suspeito morreu em confronto com a polícia nesta segunda-feira, 30. A quadrilha fortemente armada invadiu o município e promoveu terror durante a madrugada, com tiroteio e pessoas feitas de refém. Os criminosos ainda deixaram explosivos espalhados por vários pontos da cidade. Um homem de 25 anos foi atingido por uma das bombas e teve as mãos e os pés amputados. Após o ataque, a Prefeitura de Araçatuba suspendeu as aulas nas escolas municipais e estaduais e restringiu o transporte público. O caso agora é investigado pela Polícia Federal.