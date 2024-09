Polícia Civil do Rio de Janeiro desmantela esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas

Foco principal da ação é Alex Evangelista Mendes Silva, que é suspeito de liderar um esquema criminoso que utilizava empresas de assistência médica para disfarçar lucros da venda de entorpecentes

MARCOS VIDAL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Entre junho e julho de 2021, Alex movimentou cerca de R$ 6,4 milhões em transações financeiras



A Polícia Civil do Rio de Janeiro deu início a uma operação que visa cumprir 33 mandados de busca e apreensão, no contexto de uma investigação sobre lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico de drogas. O foco principal da ação é Alex Evangelista Mendes Silva, que é suspeito de liderar um esquema criminoso que utilizava empresas de assistência médica para disfarçar os lucros obtidos com a venda de entorpecentes. Entre junho e julho de 2021, Alex movimentou cerca de R$ 6,4 milhões em transações financeiras que levantaram suspeitas.

A operação, que está sob a responsabilidade da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro, abrangeu alvos em diferentes estados, como Rio de Janeiro, Paraná e Amazonas, incluindo tanto pessoas físicas quanto jurídicas que estariam envolvidas no esquema. Em um episódio marcante da investigação, em junho de 2021, a polícia interceptou uma ambulância na Rodovia Presidente Dutra, onde foram encontrados 470 tabletes de maconha.

Alex estava presente no local, em um veículo de escolta, e é conhecido por ser proprietário de três empresas no setor de saúde. Durante a operação, três homens foram detidos em flagrante, acusados de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

