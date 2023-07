Polícia Civil e GCM fazem operação na Cracolândia para prender traficantes

Ação na região central de São Paulo acontece após o prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciar nova estratégia para reduzir o fornecimento de drogas

Reprodução/Jovem Pan News Polícia Civil junto com a GCM deflagraram uma operação na Cracolândia neste sábado, 22



A Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana (GCM) deflagraram neste sábado, 22, uma operação na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. O objetivo seria prender traficantes de drogas. Procurada pela Jovem Pan, a Secretaria de Segurança Pública informou em nota: “A 1ª Delegacia Seccional (Centro) realiza na noite deste sábado uma operação com apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana na região central de São Paulo. A ação está em andamento e mais informações serão divulgadas após a conclusão dos trabalhos”. A Rua dos Gusmões foi fechada por volta das 19h no trecho entre a Avenida Rio Branco e a Rua Santa Ifigênia, conforme divulgado pelo Estadão. As pessoas que estavam no local foram isoladas e ficaram sentadas para a realização de triagem. A operação ocorreu dois dias após o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) declarar que definiu junto com o governo estadual uma nova estratégia para diminuir o fornecimento de drogas para dependentes químicos na região. O anúncio ocorreu após uma reunião de Nunes com Tarcísio de Freitas (Republicanos), que desistiu da ideia inicial de deslocar o fluxo de pessoas que se concentram na Cracolândia para o bairro do Bom Retiro.