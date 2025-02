Polícia Civil encontra R$ 300 mil na casa de ex-prefeito de Taboão da Serra, investigado por forjar atentado

O carro de José Aprígio foi alvo de disparos de fuzil em outubro de 2024 quando ele cumpria agenda para a reeleição; político foi atingido e hospitalizado

Leandro Barreira/CMTS/Divulgação A operação policial incluiu o cumprimento de dez mandados de busca e apreensão



A polícia realizou uma operação que resultou na apreensão de R$ 300 mil na residência do ex-prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio. Ele está sendo investigado por um atentado que, segundo as autoridades, foi forjado. A defesa de Aprígio argumenta que ele é uma vítima nesse contexto, o que levanta questões sobre a veracidade das acusações. O incidente em questão ocorreu em outubro de 2024, quando o carro de Aprígio foi alvo de disparos de fuzil. Durante a investigação, um colaborador revelou que a arma utilizada no ataque tinha capacidade para penetrar a blindagem do veículo, o que intensificou as suspeitas sobre a natureza do atentado.

A operação policial incluiu o cumprimento de dez mandados de busca e apreensão, resultando na detenção de um indivíduo. As investigações estão em andamento, e as autoridades buscam esclarecer o papel de Aprígio no suposto plano, que teria sido arquitetado por aliados com o intuito de gerar comoção durante o período eleitoral. As revelações sobre o caso têm gerado repercussão e levantado dúvidas sobre a integridade do ex-prefeito. A situação continua a ser monitorada pelas autoridades, que buscam mais evidências para determinar a veracidade das alegações e o envolvimento de Aprígio no atentado forjado.

