Polícia Civil faz operação em mansão abandonada em Higienópolis

Autoridades foram chamadas para socorrer vítima de abandono de incapaz em local famoso por podcast

Reprodução/ TV Globo Mansão em Higienópolis ficou famosa depois de podcast investigativo ir ao ar



Na tarde desta quarta-feira, 20, a Polícia Civil de São Paulo cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma residência de Higienópolis, região central da capital, para investigar um possível abandono de incapaz. Margarida Bonetti, moradora do local, é a vítima. Segundo informações do G1, a polícia precisou arrombar uma janela para entrar na casa. O delegado, havia entulho, restos de comida e lixo dentro da mansão. Apenas um cachorro estava na casa e foi resgatado. Os vizinhos foram quem acionaram as autoridades dizendo que uma pessoa com problemas de saúde mental estava no local e precisava de ajuda. Margarida Bonetti é a personagem principal do podcast da Folha de S. Paulo “A Mulher da Casa Abandonada”, lançado em junho, e que fez muito sucesso. O produto de áudio conta que a morada da casa esteve na lista de procurados do FBI por manter uma funcionária doméstica em situação análoga à escravidão. O caso aconteceu em 1998, ela fugiu para o Brasil e mora na mansão, que é de seus pais, desde então. A Jovem Pan entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de SP para maiores informações, mas ainda não obteve resposta.