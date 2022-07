Jovem mata cinco membros da família com fuzil e catana na França

Caso aconteceu na terça-feira, 19; polícia precisou invadir o local para abater o criminoso

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Polícia francesa abate atirador que matou cinco membros da famílai dentro de casa



Um jovem de 22 anos matou cinco membros da família com um fuzil e uma catana na noite de terça-feira, 19, em Douvres, na França, informou fonte ligadas ao caso. As forças de segurança foram obrigadas a agir e invadiram o local para abater o jovem que se entrincheirou armado. “Os negociadores tentaram entrar em contato com ele durante a noite, em vão”, disse uma das fontes. Os membros da família foram encontrados mortos dentro do imóvel, mas ainda não há detalhes sobre os vínculos familiares. A família morava naquela casa desde julho de 2020 e “começava a se integrar à localidade”, segundo o prefeito, Christian Limousin. O suspeito tinha 22 anos e trabalhava em uma empresa de fast-food em uma cidade vizinha, disse uma pessoa que conhecia a família. Esta tragédia é um dos assassinatos familiares mais sangrentos na França nos últimos anos. Em outubro de 2020, um pai matou sua esposa, dois filhos e dois sobrinhos em Noisy-le-Sec, a nordeste de Paris.

*Com informações da AFP