Polícia Civil identifica responsáveis por disparos que feriram adolescente em tiroteio no Complexo da Maré

A Polícia Civil do Rio de Janeiro conseguiu identificar os indivíduos responsáveis pelos disparos que atingiram a adolescente Valentina Betti Simioni, de apenas 14 anos. O incidente ocorreu no Complexo da Maré, quando seu pai, Michel Simioni, se perdeu ao tentar retornar à Linha Amarela. Valentina, que foi ferida na região lombar, está internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, localizado na Penha, e seu quadro clínico é considerado estável. As investigações sobre o caso estão em andamento e seguem sob sigilo. De acordo com relatos de Michel, o pai da jovem, os criminosos dispararam entre seis e sete tiros durante a abordagem. Inicialmente, Valentina não percebeu que havia sido atingida, mas posteriormente confirmou que levou um tiro.

Michel e Valentina, que são naturais de Minas Gerais, estavam no Rio de Janeiro para obter visto no consulado dos Estados Unidos. O incidente aconteceu quando tentavam retornar para a Barra da Tijuca e, por engano, entraram na comunidade Baixa do Sapateiro, que é controlada pelo grupo criminoso Terceiro Comando Puro (TCP). Ao serem confrontados por homens armados, Michel decidiu acelerar o veículo na tentativa de escapar, mas Valentina acabou sendo ferida. Após o ataque, pai e filha conseguiram encontrar uma viatura policial nas proximidades, que os levou rapidamente ao hospital.

