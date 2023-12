Polícia Civil prende um dos assaltantes que balearam jovem de 15 anos em Perdizes

Adolescente reagiu ao assalto após ser abordado na frente de um prédio na zona oeste da capital

Divulgação/SSP-SP Suspeito foi preso pela Polícia Civil de São Paulo



A Polícia Civil de São Paulo prendeu na tarde desta sexta-feira, 22, um dos autores da tentativa de latrocínio contra um adolescente de 15 anos na última quinta-feira, 21, no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo. O jovem estava visitando sua namorada, que reside em um dos prédios na região, quando foi abordado por três suspeitos em duas motocicletas, um deles desceu do veículo e revistou o rapaz. Ao perceber que seu celular seria levado, o jovem reagiu ao assalto e foi baleado por um dos criminosos. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirmou: “Policiais civis prenderam, na tarde desta sexta-feira, 22, o autor de uma tentativa de latrocínio contra um jovem, de 15 anos, em Perdizes, zona oeste da Capital. A ação foi feita pela equipe da 3° Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) que conseguiu identificar e localizar o envolvido. Uma moto usada no crime foi apreendida”. A SSP afirma, ainda, que as diligências prosseguem para concluir a investigação.