Polícia da Bahia impede montagem de acampamento gigante para manifestantes que bloqueiam rodovias

Estrutura iria servir de base de apoio para descanso e alimentação; empresário responsável por custear a construção não teve o nome divulgado e será ouvido na delegacia territorial

Fotos: Divulgação SSP Grande estrutura metálica para abrigar manifestantes teve construção impedida pela Polícia Civil na Bahia



Uma enorme estrutura de alumínio que estava sendo montada na BR-020, no município de Luís Eduardo Magalhães, interior da Bahia, teve sua construção barrada pela Polícia Civil no final da última terça-feira, 1º de novembro. O impedimento ocorreu após as decisões judiciais de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que determinaram que os agentes de segurança fossem empenhados na dissolução das manifestações contra a eleição democrática de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A estrutura seria usada como acampamento dos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) que bloqueiam as rodovias na região, onde poderiam descansar e se alimentar. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia o empresário que custeava a ação irregular parou a montagem após conversar com os policiais civis. O homem não teve o nome divulgado e será ouvido na Delegacia Territorial (DT) na manhã desta quarta-feira, 2. As peças metálicas do acampamento já começaram a ser retiradas da via. Equipes das polícias Civil e Militar permanecem na região.