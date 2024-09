Polícia de SP divulga foto e nome de suspeito de atacar mulheres na Mooca

Nas redes sociais, muitas mulheres se manifestaram dando até informações sobre as características do suspeito, que costuma usar boné vermelho

Reprodução Conforme vídeos divulgados nas redes sociais, o suspeito ficava parado ao lado do seu veículo, enquanto aguardava a passagem das vítimas para tentar arrastá-las até seu carro



A Polícia Civil de São Paulo anunciou que o indivíduo popularmente chamado como “Maníaco da carro”, que tem atacado mulheres na Mooca, bairro da zona leste da capital, foi identificado como Solirano de Araujo Sousa, de 48 anos. Por estar foragido, as autoridades pediram à população informações que possam auxiliar os agentes públicas a localizar o agressor por meio do Disque Denúncia 181 pelo site https://www.webdenuncia.sp.gov.br/cidadao/denuncie. Até o momento a Polícia Civil foi notificada de seis casos, com um total de sete vítimas. Na tarde de quarta-feira (18) o veículo do suspeito foi localizado e apreendido.

Em paralelo às investigações que estão em andamento pelo 57° Distrito Policial (Parque da Mooca), o policiamento também foi reforçado pela Polícia Militar e as equipes da região estão em posse das informações do suspeito para auxiliar em sua localização. Conforme vídeos divulgados nas redes sociais, o suspeito ficava parado ao lado do seu veículo, enquanto aguardava a passagem das vítimas para tentar arrastá-las até seu carro. Nas redes sociais, muitas mulheres se manifestaram dando até informações sobre as características do suspeito, que costuma usar boné vermelho.

