Polícia de SP prende grupo que escondia mais de R$ 1 milhão em espécie dentro de apartamentos

Quatro homens, com idades entre 39 e 49 anos, foram presos pela Polícia Civil de São Paulo, na última segunda-feira, 12, suspeitos de lavagem de dinheiro. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o quarteto mantinha mais de R$ 1 milhão em espécie escondido em dois apartamentos na zona leste da capital paulista. Os policiais cumpriram mandados de busca em apreensão em dois apartamentos residenciais. No primeiro endereço, na Rua Água Rasa, a polícia encontrou R$ 622.325,00 em espécie com três homens, segundo informou a pasta. Além disso, os agentes apreenderam três máquinas de contar cédulas, uma máquina picotadeira, oito celulares e três veículos. Os suspeitos foram presos e disseram não saber quem era o proprietário do imóvel, dizendo que faziam apenas a contagem das notas. Dois deles eram procurados pela Justiça por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Os policiais se deslocaram para outro imóvel, situado no bairro Vila Bela, onde encontraram um suspeito de 49 anos. Segundo a polícia, o homem estava entrando no imóvel, usado para esconder outra parte do dinheiro. Foram apreendidos R$ 521.317,00 e mais um veículo no local. O suspeito foi levado à Delegacia. No total, a polícia apreendeu R$1.134.642,00 em espécie nos dois apartamentos. O dinheiro está à disposição da Justiça. Os veículos apreendidos foram levados ao pátio da Delegacia e os aparelhos celulares serão encaminhados para a perícia. De acordo com a SSP, o caso foi registrado como lavagem de dinheiro, localização e apreensão de objeto e captura de procurado na 4° Delegacia da Divecar.