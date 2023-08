Polícia de SP prende integrante de facção criminosa que estava foragido desde março

Homem havia recebido o benefício da saidinha temporária e não retornou para a prisão; ele cumpre pena de 12 anos e possui passagens por tráfico, roubo, receptação, resistência e desacato

Divulgação/Governo de São Paulo Homem estava foragido e foi preso na Rodovia dos Imigrante pela Polícia Militar Rodoviária



Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) de São Paulo prenderam na tarde desta terça-feira, 2, um integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) que estava foragido desde março. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o homem recebeu o benefício da saidinha temporária e não retornou para a prisão. Ele cumpre pena de 12 anos e possui passagens por tráfico, roubo, receptação, resistência e desacato. A prisão ocorreu na altura do km 13 da Rodovia dos Imigrantes, no bairro Vila da Saúde, zona sul da capital paulista. De acordo com a pasta, policiais do 1º Batalhão faziam patrulhamento pela via quando suspeitaram de um veículo ocupado por dois homens. Ainda segundo a pasta, ambos demonstraram nervosismo ao perceberem a presença da polícia e tentaram fugir, porém não tiveram êxito na fuga. Ainda de acordo com a SSP, nada de irregular foi encontrado com dupla. Entretanto, os policiais realizaram uma pesquisa e constataram que o passageiro possuía um mandado de prisão expedido pela Comarca de Araçatuba. O procurado, que não teve a identidade revelada pela pasta, foi levado ao 26º DP, onde a captura foi formalizada.

A prisão ocorreu no âmbito da Operação Escudo, deflagrada no dia 28 de julho após o assassinato do soldado da Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), Patrick Bastos Reis. Ele foi baleado quando fazia um patrulhamento em comunidade do Guarujá, no dia 27 de julho, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os policiais conseguiram identificar e prender todos os criminosos que participaram da morte do policial. O último suspeito de envolvimento na morte do agente foi preso na madrugada desta quarta-feira, 2. O último balanço divulgado pela SSP aponta a prisão de 58 pessoas, apreendeu 385 kg de entorpecentes e 18 armas, entre pistolas e fuzis. O número de mortos na operação subiu para 16. A ação segue para sufocar o tráfico de drogas e desarticular o crime organizado, que possui grande atuação na Baixada Santista.