Polícia de SP recupera joias furtadas avaliadas em mais de R$ 600 mil

Acessórios seriam comercializados em um shopping, em Pinheiros, na zona oeste da capital, e em leilões, na zonal sul; empregada da vítima foi presa

Divulgação/Polícia Civil Polícia recupera 29 joias furtadas de um imóvel, em SP



O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil de São Paulo, recuperaram joias avaliadas em mais de R$ 600 mil, neste sábado, 1º. Segundo a polícia, os acessórios seriam comercializados em um shopping, em Pinheiros, na zona oeste da capital, e em leilões, na zonal sul. Foram recuperadas 29 joias, sendo 21 em um escritório, sete peças na loja e uma na casa de leilões. De acordo com a corporação, as joias foram furtadas de um imóvel em Higienópolis pela empregada da vítima. O crime teria ocorrido entre o final de abril e início de maio. Segundo a polícia, a mulher negou o furto. De acordo com as investigações, a dona do imóvel fez uma viagem neste período. Ainda segundo a polícia, a mulher passou a desconfiar da empregada depois que ela deixou o imóvel com as roupas de trabalho e não voltou mais. Inclusive, deixou a própria bolsa no local. No interior da bolsa, havia uma chave micha utilizada para abrir o compartimento onde os objetos estavam guardados.

Desde então, os policiais passou a procurar pela suspeita, que foi localizada no dia 21 de junho, no Jardim Raposo Tavares. A mulher foi indiciada por furto qualificado. Ainda segundo a polícia, o destino das joias surgiu após um anúncio de leilão de objetos de alto valor. “Os policiais obtiveram autorização judicial para apreender os itens tanto na casa de leilões, no Morumbi, quanto na loja do shopping em Pinheiros, e respectivo escritório”, disse a Secretaria de Segurança Pública. Segundo a SSP, outros oito objetos estariam em consignação e deverão ser devolvidos na segunda-feira, 3.