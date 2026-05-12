Polícia de SP resgata mil animais vítimas de maus-tratos na internet em 2026

Dados são do Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad) da SSP, especializado em crimes virtuais

TASSO MARCELO/ESTADÃO CONTEÚDO/AE A Polícia Civil afirma que monitora de 10 a 15 casos transmitidos ao vivo em média por madrugada



A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) registrou no primeiro trimestre de 2026 um aumento na violência contra animais transmitida ao vivo em plataformas digitais. Os dados são do Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad) da SSP, especializado em crimes virtuais, enviados à Jovem Pan.

Em 2024, foram registrados 175 casos. Já em 2025, o número subiu para 340. Só neste ano, a Polícia Civil reporta que já resgatou ao menos mil animais no primeiro trimestre. Segundo a delegada Lisandrea Salvariego, chefe do Noad, o aumento pode estar relacionado ao status dentro de um grupo online.

“A violência contra animais dá visibilidade dentro das plataformas digitais”, disse à reportagem. Ainda segundo a delegada, o principal objetivo desse tipo de ação é dissensibilizar crianças e adolescentes em relação a conteúdos inadequados e violentos.

“Os maus-tratos (zoossadismo) são a porta de entrada para os outros crimes. Primeiro eles torturam gatinhos e depois induzem meninas à automutilação, sem qualquer sentimento de remorso, por exemplo”, explicou. Lisandrea relata que as principais plataformas onde ocorrem essas transmissões ao vivo são o Discord e o Telegram, por terem “zero moderação”.

Em contato com a reportagem, o Discord afirmou que “mantém políticas rigorosas que proíbem o abuso de animais por meio de sistemas robustos de fiscalização”. Também disse que segue investindo em ferramentas de segurança que impeçam esses crimes. O Telegram não respondeu às perguntas da reportagem até agora.

A Polícia Civil afirma que monitora de 10 a 15 casos transmitidos ao vivo em média por madrugada. A pena nos casos envolvendo cães e gatos pode chegar a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda do animal.