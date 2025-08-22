Polícia descobre bunker secreto do crime e apreende mais de 180 armas no interior de São Paulo

Alvo principal da operação foi um homem suspeito vender armas ilegais e certificados de registro falsos para o Comando Vermelho; ele teria assumido a posição após prisão do pai

Divulgação/SSP-SP Operação policial contra facção criminosa no interior paulista apreendeu 183 armas, entre fuzis, revólveres, pistolas, carabinas e espingardas



Uma operação conjunta da Polícia Militar e do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público, resultou na apreensão de 183 armas de fogo, incluindo fuzis, pistolas, revólveres, carabinas e espingardas, nas cidades de Americana, Paulínia e Atibaia, no interior de São Paulo. A ação ocorreu nesta quinta-feira (21), durante o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão.

O alvo principal da operação foi um homem suspeito de vender armas ilegais e certificados de registro falsos para o Comando Vermelho, facção criminosa com atuação no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, o pai dele já havia sido preso pelo mesmo tipo de crime, e o filho teria dado continuidade ao esquema.

Entre os locais fiscalizados, os policiais encontraram uma loja clandestina com revólveres e pistolas sem numeração e um bunker secreto que abrigava mais de 100 armas. O acesso ao bunker era feito por um dispositivo eletrônico escondido sob uma mesa, acionado com chave digital, que apenas funcionários conseguiam operar. Até o momento, ninguém foi preso nesta etapa da operação. O suspeito responderá por posse ilegal de arma de fogo, e as investigações seguem em andamento.

Segundo o coronel Cleotheos Sabino, comandante do policiamento na região, “quando o pai foi preso, o filho teria continuado os contatos com a facção para seguir lucrando de forma ilegal”. O caso está sendo registrado pelo Ministério Público e integra esforços contínuos para combater o tráfico e o comércio ilegal de armas no estado de São Paulo.

