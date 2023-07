Polícias do RJ e PE miram quadrilha que clonava cartões para fazer compras em Miami

Estimativa é de que a organização criminosa tenha lucrado R$ 5 milhões

Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) investiga os crimes em conjunto com a Polícia Civil de Pernambuco



As polícias civis do Rio de Janeiro e de Pernambuco deflagraram a Operação Miami Fone, nesta terça-feira, 18, onde miram uma quadrilha que clonava cartões de vítimas do Brasil para efetuar compras em Miami, nos Estados Unidos. De acordo com investigações da corporação, a quadrilha pode ter lucrado R$ 5 milhões. A Polícia Civil de Pernambuco deu início as investigações em 2019. Os agentes cumprem quatro mandados de prisão e sete de busca e apreensão nas residências dos alvos e em uma loja de revenda de celulares. No RJ, as medidas cautelares estão sendo cumpridas nos bairros Bangu e Realengo, na zona oeste da capital fluminense, com o apoio da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA). Segundo a polícia, os materiais apreendidos servirão para investigar se vítimas do Rio de Janeiro também foram lesadas. A Justiça de Pernambuco também pediu o sequestro dos bens e o bloqueio judicial dos ativos financeiros dos acusados. Eles responderão pelos crimes de estelionato, receptação, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Não há informações de quantas prisões foram efetuadas. A polícia informou que divulgará um balanço em momento oportuno, após o término das diligências.