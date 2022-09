Polícia divulga fotos dos suspeitos de participarem da morte do ganhador da Mega-Sena

Justiça decretou prisão temporária para quatro suspeitos; dois deles seguem foragidos

Reprodução/Facebook Polícia Civil divulgou fotos de Marcos Vinicyus Sales e Roberto Jefferson da Silva, suspeitos de envolvimento na morte do ganhador da Mega-Sena



A Polícia Civil divulgou, nesta quinta-feira, 22, as fotos de Marcos Vinicyus Sales de Oliveira e Roberto Jefferson da Silva, suspeitos de envolvimento no assassinato de um ganhador da Mega-Sena, ocorrido em Hortolândia, no interior paulista. Ambos estão foragidos. A Justiça decretou prisão temporária para os suspeitos. A Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba pede a população para que qualquer informação sobre o paradeiro dos suspeitos seja denunciada por meio do telefone (19) 3421-6169. Além de Marcos Vinicyus e Roberto Jefferson, outros dois suspeitos de participarem da morte de João Lucas Alves Dias, de 55 anos, já estão presos. A defesa nega as acusações. Ao ganhar R$ 47,1 milhões na Mega-Sena em 2020, Jonas Lucas não mudou seu estilo de vida. Permaneceu na mesma casa e seguiu a mesma rotina após receber o prêmio. Na último dia 13, ele saiu para caminhar e não voltou. Seu corpo foi encontrado com sinais de espancamento próximo a Rodovia dos Bandeirantes. Os bandidos conseguiram sacar R$ 20 mil por meio de transferências bancárias e por Pix. Houve uma tentativa frustrada de saque de R$ 3 milhões. A vítima foi encontrada com vida, foi socorrida, mas morreu no caminho do hospital. Exames apontam traumatismo cranioencefálico como causa da morte.