Polícia do Rio de Janeiro solta duas pessoas após erro do sistema de reconhecimento facial

Sistema utilizado para identificar foragidos não estava atualizado

Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro Polícia Civil do Rio de Janeiro



A Polícia Civil do Rio de Janeiro liberou nesta sexta-feira, 5, um argentino, de 54 anos, preso em Copacabana, na zona sul da capital fluminense, após ele ter sido identificado como foragido da Justiça pelo sistema de reconhecimento facial. A pena dele já havia sido extinta e um alvará de soltura expedido. Na última quarta-feira, 3, uma mulher também foi identificada como foragida pelo sistema de videomonitoramento enquanto caminhava no calçadão de Copacabana. Ela foi levada para a delegacia, mas acabou sendo liberada.

Os agentes descobriram que o sistema utilizado para verificar as decisões do Poder Judiciário não estava atualizado e a ordem de prisão contra ela já havia sido revogada. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio, os mandados de prisão pendentes devem constar no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, conforme resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e deve ser considerado pela polícia para a consulta de existência de ordens de prisões.