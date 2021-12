Polícia do Rio prende suspeito de matar integrante da Beija-Flor

Prisão aconteceu na noite da sexta-feira, 24, em Nova Iguaçu; policiais confirmaram que investigado mudou aparência para tentar fugir

Reprodução/Instagram @leo_midia_bf Hugo Leonardo Ribeiro de Oliveira, mais conhecido como Léo Mídia, foi morto em casa com golpes de faca



A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um suspeito de matar Hugo Leonardo Ribeiro de Oliveira, conhecido como Leo Mídia, integrante da comissão de carnaval da escola de samba Beija-Flor. A informação foi confirmada pela corporação neste sábado, 25. A identidade do acusado não foi revelado pela Polícia. A prisão aconteceu em Nova Iguaçu e feita com base em um mandado de prisão por homicídio feito com base nas investigações. Leo Mídia foi morto em casa com golpes de faca na quarta-feira, 22.

A polícia localizou o suspeito com a ajuda de câmeras de segurança, que encontraram uma residência a 200 metros da casa da vítima, onde, segundo a corporação, vivia o ex-companheiro do acusado. Em depoimento, o ex-companheiro disse que, mesmo com o fim do relacionamento, o acusado passou a noite em sua casa e viu marcas de sangue nele. Além disso, ele ajudou o suspeito a pintar seu cabelo antes que ele pegasse algumas roupas e fugisse. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).