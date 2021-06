Polícia do RJ indicia Jairinho por torturar criança de 3 anos

Vereador teria violentado o menino, que era filho da amante dele, com sufocamento por sacos plásticos e pisões no abdômen no ano de 2015

SAULO ANGELO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jairinho foi indiciado pela tortura de mais uma criança



A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou nesta terça-feira, 1, o vereador Jairo Souza Santos Junior, conhecido como “Dr. Jairinho“, pela tortura de uma criança de três anos, filho de uma amante dele no Rio de Janeiro, cometida no ano de 2015. O vereador, que foi preso pela morte do menino Henry Borel, de quatro anos, em abril, foi indiciado pela nova agressão após dois meses de investigações, oitivas da vítima e da irmã dela. Segundo os relatos prestados à PCRJ, o vereador teria torturado a criança a sufocando com sacos na cabeça e dando pisões no abdômen. O menino teria tentado fugir das agressões saindo do carro do vereador e, na queda, fraturado o fêmur. “Nos documentos enviados pelo hospital à delegacia, há relatos de uma psicóloga informando que o paciente chorava e que não queria entrar no veículo em que se acidentou. Segundo os médicos, o menino apresentava dois hematomas na bochecha e assaduras nos glúteos, comprovando outras agressões naquele mesmo dia”, diz trecho da nota divulgada pela polícia.

Na ocasião, Jairinho e a amante tinham afirmado à polícia que o menino teria sofrido um acidente automobilístico. Por causa do acobertamento e do fato de que a amante continuou a expor o filho a Jairinho após a agressão, a polícia também indiciou a mãe da vítima pelo crime de omissão. Os dois também responderão por falsidade ideológica. Essa é a terceira vez na qual Jairinho é indiciado pela tortura de crianças desde a morte de Henry. Além do crime cometido contra o enteado morto no mês de março, ele foi alvo de outra investigação e indiciado pela agressão contra uma menina filha de outra ex-namorada dele no ano de 2011.