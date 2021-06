PGR pede ao STF abertura de inquérito para investigar Ricardo Salles

Pedido foi apresentado nesta segunda-feira, 31, e também pede a investigação o senador Telmário Mota; Cármen Lúcia será a relatora

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Pedido foi assinado pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, foi baseado em uma notícia-crime apresentada pelo ex-chefe da Polícia Federal (PF) no Amazonas, Alexandre Saraiva



A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de abertura de inquérito para investigar Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, e o senador Telmário Mota (PROS-RR). O pedido foi assinado pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, foi baseado em uma notícia-crime apresentada pelo ex-chefe da Polícia Federal (PF) no Amazonas, Alexandre Saraiva, que foi exonerado depois de ter acusado Salles de obstruir uma investigação ambiental e favorecer madeireiros investigados pela polícia. No pedido, a PGR solicitou autorização para convocar o ministro a depor. Além dele, também foram solicitadas as convocações de proprietários rurais, agentes de fiscalização do Ibama e da PF que estão relacionados à Operação Handroanthus. A ministra Cármen Lúcia será a relatora do caso.

*Com informação do Estadão Conteúdo