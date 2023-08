Polícia do RS mira organização criminosa suspeita de torturar e matar rivais a machadadas

De acordo com a polícia, 15 suspeitos foram presos; vítimas foram atraídas por duas mulheres para uma festa na casa de uma delas, quando foram surpreendidos por criminosos disfarçados de militares

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, em conjunto com a Brigada Militar (BM), prendeu 15 pessoas na manhã desta segunda-feira, 7, suspeitas de integrarem uma organização criminosa investigada por torturar e matar rivais a machadadas. De acordo com as investigações, os crimes ocorreram em junho deste ano e foram transmitidos pela internet. Foram cumpridas 52 ordens judiciais em Porto Alegre, sendo 15 de prisão preventiva, seis prisões temporárias e 31 mandados de busca e apreensão. De acordo com a Polícia Civil, duas mulheres atraíram dois integrantes de uma facção rival para uma festa, que seria realizada na casa de uma delas. Ao chegarem no local, as vítimas eram surpreendidas por criminosos disfarçados de policiais militares. Os dois homens foram algemados e começaram a ser torturados. Segundo a corporação, o crime foi transmitido pela internet. As vítimas tiveram seus rostos desfigurados por uma machadinha, segundo aponta a investigação. Ainda de acordo com a polícia, as vítimas seriam esquartejadas e retiradas do cativeiro por um veículo estacionado na frente da residência. Os corpos foram deixadas na casa e foram encontrados no dia seguinte ao crime. As investigações duraram 40 dias. Outros quatro suspeitos foram presos no decorrer das diligências. Foram apreendidas armas de fogo, munições, dinheiro e uma grande quantidade de drogas. Além disso, as falsas fardas foram recolhidas e encaminhadas à perícia.