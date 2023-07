Operação da PF mira financiadores da tentativa de atentado a bomba no aeroporto de Brasília

Operação Embarque Negado visa apurar possíveis articuladores dos atos de invasão ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, bem como uma possível conexão probatória com os envolvidos na tentativa de atentado

Polícia Federal/Divulgação Operação Embarque Negado cumpre seis mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira, 6



A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 6, em Brasília, no Distrito Federal, a operação Embarque Negado, que apura possíveis financiadores dos atos de invasão ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, bem como uma possível conexão probatória com os envolvidos na tentativa de atentado à bomba nas proximidades do aeroporto, ambos ocorridos em dezembro do ano passado. A investigação tem como enfoque as ações dos dias 02/12/2022 e 08/12/2022, quando várias pessoas invadiram a área de acesso restrito e adjacências do terminal, causando uma série de transtornos à segurança aérea e ao serviço aeroportuário. “A ação cumpre seis mandados de busca e apreensão em três Unidades da Federação: um em Marabá (PA), um em Água Boa (MT) e quatro no Distrito Federal”, informou a Polícia Federal. De acordo com a PF, os envolvidos são investigados pelos crimes de atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo, crime de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública e associação criminosa.

As invasões ao aeroporto também são alvo de investigação da CPMI do 8 de Janeiro, onde o diretor do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do DF, Leonardo de Castro, declarou que ao menos dois acusados presos confessaram participação na tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, no dia 12 de dezembro, e da explosão de um caminhão de combustível perto do aeroporto, no dia 24 de dezembro, ambos em Brasília. Na época, a Polícia Militar do Distrito Federal informou que uma bomba foi deixada pela manhã na Estrada Parque Aeroporto, próximo do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. O objeto foi encontrado à margem da pista de rolamento, no gramado de um canteiro central. Equipes da PMDF, do Corpo de Bombeiros e das Polícias Civil e Federal agiram conjuntamente para desativar o explosivo.