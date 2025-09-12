PF prende ‘Careca do INSS’ em operação que investiga fraudes na previdência

Antônio Carlos Camilo Antunes é considerado um dos principais responsáveis pelo esquema que movimentou R$ 6,3 bilhões do Instituto Nacional do Seguro Social entre 2019 e 2024

Reprodução/Linkedin O principal alvo da ação, conhecido como "Careca do INSS", foi preso preventivamente



A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (12) uma operação para desarticular o esquema de fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O principal alvo da ação, conhecido como “Careca do INSS“, foi preso preventivamente, acusado de ser o mentor e articulador de um grupo criminoso que causou um prejuízo estimado em milhões de reais aos cofres públicos. A operação, que mobilizou dezenas de agentes em diferentes estados, é resultado de uma investigação minuciosa que durou meses, revelando a complexidade das ramificações da organização.

As investigações da PF apontam que o grupo utilizava documentos falsos e dados de pessoas já falecidas para a concessão indevida de benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões. O “Careca do INSS” era o responsável por cooptar servidores públicos, despachantes e intermediários, que agiam em conjunto para burlar os sistemas de controle do INSS. A Polícia Federal destacou a audácia do esquema, que se valia de um profundo conhecimento das brechas da legislação e dos procedimentos internos da autarquia para operar com aparente impunidade.

Após sua captura, Antunes foi imediatamente levado à Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal para interrogatório. Enquanto isso, equipes da PF realizam uma varredura minuciosa em sua residência, buscando provas adicionais. As investigações já revelaram que, no período de 2023 a 2024, Antunes transferiu a impressionante quantia de R$ 9,3 milhões para indivíduos com laços diretos com servidores do INSS, sugerindo uma rede de corrupção.

Paralelamente, na última quinta-feira (11), a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Congresso que apura a cobrança ilegal de mensalidades associativas descontadas dos benefícios previdenciários a milhões de aposentados e pensionistas aprovou cerca de 400 pedidos de informações e de quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de suspeitos de envolvimento na fraude bilionária. Entre os sigilos que serão quebrados, estão os dos empresários Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e Maurício Camisoti, e o do ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto. Na semana passada, a CPMI já tinha aprovado os pedidos de prisão preventiva de Antunes, Camisoti, Stefanutto e de outros 18 investigados.

*Em atualização