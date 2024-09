Polícia Federal prende suspeito com 13 fuzis na Rodovia Presidente Dutra

Durante a abordagem, o homem admitiu que as armas seriam entregues a traficantes que atuam no Complexo do Alemão

Divulgação/Polícia Federal Caso seja condenado, ele poderá enfrentar uma pena de até 12 anos de reclusão



A Polícia Federal realizou a prisão de um indivíduo que estava transportando 13 fuzis calibre 556 na rodovia Presidente Dutra, localizada em Barra do Piraí, no sul do estado do Rio de Janeiro. A detenção ocorreu durante uma operação de rotina, onde os agentes abordaram o suspeito e encontraram as armas. Durante a abordagem, o homem admitiu que os fuzis seriam entregues a traficantes que atuam no Complexo do Alemão, uma área conhecida por sua intensa atividade criminosa na zona norte da cidade do Rio de Janeiro.

Essa revelação levantou preocupações sobre o tráfico de armas na região. O suspeito enfrentará acusações de comércio ilegal de armas de fogo de uso restrito. Caso seja condenado, ele poderá enfrentar uma pena de até 12 anos de reclusão, conforme as leis brasileiras que regulamentam a posse e o tráfico de armamentos.

A ação da Polícia Federal destaca a importância do combate ao tráfico de armas, que é um dos fatores que alimentam a violência nas comunidades. As autoridades continuam a intensificar as operações para desmantelar redes de tráfico e garantir a segurança pública.

