Polícia Federal prende taxista em flagrante com 640 quilos de cocaína na marginal Tietê

‘As investigações terão continuidade para identificar outros possíveis envolvidos na operação criminosa’, informou a PF; o homem vai responder por tráfico de drogas

Divulgação/Polícia Federal A droga, que estava acondicionada em caixas no banco de trás do carro, foi apreendida e o homem autuado



A Polícia Federal (PF) prendeu um homem em flagrante neste domingo (22), com 640 quilos de cocaína em um táxi. Ele vai responder por tráfico de drogas. O flagrante aconteceu na marginal Tietê, principal via expressa de São Paulo, após uma investigação da PF em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A droga, que estava acondicionada em caixas no banco de trás do carro, foi apreendida e o homem autuado. “As investigações terão continuidade para identificar outros possíveis envolvidos na operação criminosa”, informou a Polícia Federal.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira