Polícia Federal prende Thiago Brennand nos Emirados Árabes

Empresário virou réu por lesão corporal, tentativa de feminicídio e corrupção de menores depois de ter sido flagrado agredindo uma modelo em uma academia de São Paulo

Reprodução/Jovem Pan News No vídeo, o empresário se defendeu das acusações de crimes sexuais e lesão corporal



A Polícia Federal localizou e prendeu o empresário Thiago Brennand em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, nesta quinta-feira, 13. Thiago é acusado e virou réu por lesão corporal, tentativa de feminicídio e corrupção de menores depois de ter sido flagrado agredindo uma modelo em uma academia de São Paulo. Ele era considerado foragido da Justiça de São Paulo. A prisão aconteceu em parceria com as autoridades e da polícia local. A prisão preventiva foi decretada em 27 de setembro pela 6ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda, após Thiago não retornar ao país para cumprir as imposições feitas pela Justiça. Preso em Abu Dhabi, Thiago ficará na cidade enquanto aguarda os trâmites relativos ao processo de extradição para o Brasil.