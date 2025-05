Polícia Federal realiza operação sobre venda de sentenças no Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Ação resultou na execução de mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e valores que totalizam 30 milhões de reais; um juiz foi afastado

Divulgação/Polícia Federal Investigações revelaram um esquema de lavagem de dinheiro vinculado a pagamentos de propinas



A Polícia Federal iniciou a oitava fase da Operação Sisamnes, que investiga um esquema de corrupção no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Durante a operação, o juiz Ivan Lucio Amarante, da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica foi afastado. A ação resultou na execução de mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e valores que totalizam 30 milhões de reais. A autorização para a operação foi concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin. As investigações revelaram um esquema de lavagem de dinheiro vinculado a pagamentos de propinas, o que levou a Polícia Federal a aprofundar as apurações. Além disso, a operação se intensificou após a descoberta de um grupo armado que realizava espionagem de autoridades, supostamente relacionado ao assassinato do advogado Roberto Zampieri, figura central na investigação.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os alvos da operação estão proibidos de deixar o país e foram obrigados a entregar seus passaportes. As investigações também indicaram que os envolvidos possuíam influência significativa entre assessores do Superior Tribunal de Justiça, o que elevou a gravidade do caso, levando-o a ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. A situação destaca a complexidade e a profundidade do esquema de corrupção em questão.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias