‘Gilmarpalooza’: o que é o evento organizado pelo ministro do STF em Lisboa

Fórum de Lisboa acontece desta segunda-feira (1º) até quarta (3)

Luiz Silveira/STF Ministro Gilmar Mendes em sessão plenária do STF.



O Fórum de Lisboa, que ficou conhecido como “Gilmarpalooza” é um grande evento que está em sua 14ª edição, com foco na discussão de temas ligados ao direito constitucional, à democracia, economia, tecnologia, regulação e gestão pública. Em 2026, o evento será realizado entre esta segunda-feira (1º) e quarta-feira (3).

O evento, criado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, tem como tema para este ano “Nova Ordem Internacional, Tecnologia e Soberania: Desafios Democráticos, Econômicos e Sociais” e tem patrocínio da Presidência da República Portuguesa.

Porém, muitos funcionários públicos brasileiros que participam do encontro têm parte dos custos de viagem coberta por verba pública. Juntos, o Tribunal de Justiça do Piauí e o Tribunal de Contas da União (TCU), únicos a divulgar valores relativos às viagens, vão disponibilizar R$ 692 mil em diárias a seus membros e funcionários.

A programação é organizada pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), pela Fundação Getulio Vargas e por instituições ligadas à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde o evento é realizado.

A repercussão do evento aumentou nos últimos anos no Brasil, devido ao encontro de ministros do Supremo Tribunal Federal, integrantes do governo federal, governadores, parlamentares e empresários.

Master

Documentos da Polícia Federal revelaram que o Banco Master, de propriedade de Daniel Vorcaro, custeou eventos paralelos ao fórum no ano passado, além de pagar despesas de políticos na última edição do fórum.

O nome “Gilmarpalooza” surgiu em associação com o festival de música Lollapalooza e a forte presença do ministro Gilmar Mendes na produção do evento, além da grande concentração de autoridades brasileiras em Portugal.

O ministro do STF Flávio Dino havia previamente confirmado sua participação no encontro, porém, na última sexta-feira (29), declarou em nota que não poderá viajar até Portugal devido a um acidente doméstico. “Alcançado por um pequeno acidente doméstico, não obtive autorização médica para um longo voo até Lisboa, a fim de participar de mais uma edição do sempre bem-sucedido fórum, coordenado pelo colega e amigo Gilmar Mendes.”

Dino ainda elogiou o colega ministro Gilmar Mendes e a relevância do evento. “Ele, que é um dos mais cultos e imprescindíveis juristas da história constitucional do Brasil, está mais uma vez prestando o serviço de reunir, em painéis instigantes, palestrantes oriundos de vários ramos do conhecimento humano, de países diversos, com visões plurais e diferentes experiências.”