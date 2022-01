Polícia identifica 5 dos 10 mortos na tragédia em Capitólio; vítimas são de MG e SP

Segundo o delegado, vítimas se conheciam e estavam hospedadas na mesma pousada

JOEL SILVA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Parentes das vítimas da tragédia em Capitólio (MG) aguardando os corpos no Instituto Médico Legal (IML)



A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou neste domingo, 9, o nome de cinco das dez vítimas do acidente em Capitólio, no qual uma rocha se desprendeu e atingiu quatro lanchas. Trata-se de Júlio Borges Antunes, de 68 anos, natural de Alpinópolis (MG), Camila Silva Machado, de 18 anos, natural de Paulínia (SP) e Mykon Douglas de Osti, de 24 anos, natural de Campinas (SP). Os três corpos já foram liberados aos familiares. Outras duas vítimas, Sebastião Teixeira da Silva, de 64 anos, natural de Anhumas (SP) e a esposa, Marlene Augusta Teixeira da Silva, de 57 anos, natural de Itaú de Minas (MG), ainda estão no Instituto Médico Legal (IML). Segundo a polícia, os dez mortos estavam na lancha “Jesus”, se conheciam e estavam hospedados em uma pousada em São José da Barra.

O médico-legista Marcos Amaral afirmou que houve “trauma de altíssima energia”. Devido à situação dos corpos, estão sendo aplicados os mesmos protocolos adotados no caso das vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho. “As identificações podem ser feitas por DNA, comparação de radiografias e arcada dentária, e por digitais”, afirmou. O delegado responsável pelo caso, Marcos Pimenta, ressaltou que a prioridade da polícia neste momento é a identificação das vítimas.