Desde começo do ano, 7 policiais foram mortos e 12 sofreram ataques na Baixada Santista

A criminalidade na Baixada Santista matou sete policiais e feriu outros 12 agentes desde o começo deste ano. A informação foi divulgada neste domingo, 6, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo. A pasta informou que tem intensificado o policiamento preventivo e ostensivo na região, desde junho, quando implantou a Operação Impacto-Guarujá para reduzir a criminalidade. Uma dessas mortes foi do soldado Patrick Reis da Rota, que foi assassinado no último dia 27 de julho no Guarujá. Outros seis eram oficiais da reserva. Após o episódio, que também feriu um outro policial das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, a SSP deflagrou a Operação Escudo. A ação reuniu policiais de diversas regiões e, de acordo com a pasta, “obteve êxito tanto em prender os envolvidos na morte do policial militar quanto em prender outros envolvidos no crime organizado”, informou. Até o momento, 160 suspeitos já foram presos e quase meia tonelada de drogas foram apreendidas. “A operação segue para sufocar o tráfico de drogas e desarticular o crime organizado, que ainda possui grande atuação na Baixada Santista. A polícia tem enfrentado forte reação dos criminosos. Além da morte do soldado da Rota, outros três PMs foram vítimas de tentativa de homicídio em apenas uma semana”, acrescenta a SSP.

Ataques aos policiais

No dia 27 de julho, além do soldado Reis, seu colega de farda também foi baleado. Na ocasião, ele foi socorrido e passa bem. Dia depois, já com as operações em curso, dois policiais foram baleados à luz do dia por criminosos em Santos. Uma policial foi baleada pelas costas no bairro Campo Grande quando fazia patrulhamento. Após o crime, os criminosos fugiram em direção ao morro São Bento. Lá, atacaram uma viatura do BAEP e balearam outro policial, atingido com um tiro na perna. Na troca de tiros, um dos criminosos foi baleado e morreu. Outros dois foram presos. Os policiais foram hospitalizados e não correm risco de morte. Já no começo do mês, no dia 10 de julho, outros dois policiais militares haviam sido vítimas de tentativa de homicídio em São Vicente. Durante patrulhamento, os agentes foram surpreendidos por suspeitos armados, que atiraram contra a viatura. Dois policiais ficaram feridos e outros dois, que também estavam no veículo, não foram atingidos. Os militares feridos foram encaminhados ao Hospital Municipal de São Vicente, onde ficaram sob cuidados médicos. Entre os 12 policiais atacados na região neste ano, oito estavam em serviço, três em folga e um era da reserva.

*Com informações do repórter David de Tarso.