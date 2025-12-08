Polícia identifica suspeitos de roubarem obras de arte na Biblioteca Mário de Andrade

Veículo utilizado na fuga foi apreendido, e Interpol recebeu alerta para impedir que as 13 gravuras de Portinari e Matisse saiam do país

Reprodução / TV Globo Homem segura obras roubadas na Biblioteca Mário de Andrade, no centro de SP



A Polícia Civil identificou os dois suspeitos de no roubarem 13 obras de arte da Biblioteca Mário de Andrade, ocorrido na manhã de domingo (7), no centro da São Paulo. Embora as identidades não tenham sido reveladas, as autoridades divulgaram nesta segunda-feira (8) imagens dos dois criminosos captadas por câmeras de segurança.

A investigação é conduzida pela 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco). Segundo a corporação, o veículo usado na fuga — uma van estacionada na rua João Adolfo — já foi localizado, apreendido e submetido à perícia técnica. As diligências prosseguem para recuperar o material subtraído.

O crime aconteceu por volta das 10h. Dois homens armados invadiram o local e levaram oito gravuras do francês Henri Matisse, pertencentes ao livro “Jazz”, e cinco do brasileiro Candido Portinari, que ilustram uma edição de 1959 de “Menino de Engenho”.

A ação foi registrada pelo sistema Smart Sampa, da Prefeitura de São Paulo. As imagens mostram a dupla caminhando e monitorando a movimentação ao redor do prédio antes e depois do delito.

Para evitar que o acervo histórico deixe o Brasil, a Prefeitura acionou a Polícia Federal, solicitando a inclusão das obras na lista de alerta da Interpol (Polícia Internacional).