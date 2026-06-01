Polícia investiga autoria dos tiros que atingiram bebê e 4 pessoas no Metrô de SP

Entre os feridos também está o pai do bebê, de 30 anos, que sofreu fratura no braço esquerdo e perfurações no abdômen e na coxa esquerda

Jovem Pan Tiroteio na estação São Bento do metrô deixou 5 feridos.



A Polícia Civil paulista investiga a origem dos tiros que atingiram cinco pessoas na entrada da estação São Bento do Metrô de São Paulo, na região central da capital, na tarde de sábado, 30.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) afirmou, em nota, que um policial civil interveio em uma tentativa de assalto nas proximidades do acesso à estação, na região da Ladeira Porto Geral, que dá acesso à Rua 25 de Março.

Em entrevista à GloboNews, o delegado Tom Blumer, do Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), disse que o agente, que estava de folga, havia feito compras na região e foi abordado por três criminosos na entrada da estação, antes da área das catracas.

Segundo Blumer, o policial reagiu ao assalto, o que deu início a uma troca de tiros. Cinco pessoas ficaram feridas, incluindo um bebê de 11 meses.

A dinâmica dos disparos e a autoria dos tiros ainda serão esclarecidos pela Polícia Civil.

“Todas as medidas de polícia judiciária serão tomadas, inclusive a preservação do local e a verificação de eventuais testemunhas e câmeras de monitoramento, para que se estabeleça essa dinâmica, através do exame pericial, para saber de onde partiram os tiros”, afirmou Blumer no sábado.

O caso foi registrado como roubo no 8º Distrito Policial, do Brás, e terá acompanhamento da Corregedoria da Polícia Civil por meio de procedimento correcional, segundo a SSP.

Um dos três suspeitos que teriam abordado o policial foi atingido na troca de tiros e precisou ser encaminhado a um hospital. Os outros dois conseguiram fugir e não haviam sido localizados até a última atualização desta reportagem.

Inicialmente, houve a suspeita de que um deles teria fugido pelos trilhos do Metrô. A empresa afirmou que, por esse motivo, a circulação dos trens foi interrompida no trecho para uma inspeção no local. No entanto, ninguém foi localizado na via.

Entre os feridos está o pai do bebê, de 30 anos, que sofreu fratura no braço esquerdo e perfurações no abdômen e na coxa esquerda. Ele foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro da Santa Casa, também no centro da cidade.

Os demais feridos também foram levados a hospitais da região por policiais e por equipes do Metrô. Não há atualizações sobre o estado de saúde deles.