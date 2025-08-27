Jovem Pan > Programas > Morning Show > Juiz concede liberdade provisória para homem preso com mais de 200 kg de drogas

Juiz concede liberdade provisória para homem preso com mais de 200 kg de drogas

Justificativa apresentada pelo magistrado foi de que a quantidade de entorpecentes apreendida não era exacerbada; caso ocorreu no interior de São Paulo

  • Por Jovem Pan
  • 27/08/2025 15h45
Divulgação/Polícia Civil Cocaína apreendida pela Polícia Civil Esta decisão provocou uma onda de críticas, incluindo a do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite

Recentemente, um caso polêmico envolvendo o judiciário brasileiro gerou grande repercussão e debate público. Um juiz do interior de São Paulo tomou a controversa decisão de soltar um homem que havia sido preso com mais de 200 kg de pasta base de cocaína. A justificativa apresentada pelo magistrado foi de que a quantidade de drogas apreendida não era exacerbada. Esta decisão provocou uma onda de críticas, incluindo a do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que expressou sua indignação em um vídeo amplamente divulgado. A operação policial que levou à prisão dos criminosos foi complexa, envolvendo um trabalho de inteligência que utilizou helicópteros e policiais de elite, resultando na apreensão de 224 kg de cocaína e 90 kg de crack.

Mesmo após a repercussão negativa, o juiz publicou uma retificação, mas optou por manter o suspeito livre da prisão. Este caso reacendeu o debate sobre a eficiência do sistema judiciário brasileiro, que, segundo o Tesouro Nacional, consome 1,6% do PIB do país, um valor quatro vezes superior à média mundial.

