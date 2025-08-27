Juiz concede liberdade provisória para homem preso com mais de 200 kg de drogas

Justificativa apresentada pelo magistrado foi de que a quantidade de entorpecentes apreendida não era exacerbada; caso ocorreu no interior de São Paulo

Divulgação/Polícia Civil Esta decisão provocou uma onda de críticas, incluindo a do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite



Recentemente, um caso polêmico envolvendo o judiciário brasileiro gerou grande repercussão e debate público. Um juiz do interior de São Paulo tomou a controversa decisão de soltar um homem que havia sido preso com mais de 200 kg de pasta base de cocaína. A justificativa apresentada pelo magistrado foi de que a quantidade de drogas apreendida não era exacerbada. Esta decisão provocou uma onda de críticas, incluindo a do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que expressou sua indignação em um vídeo amplamente divulgado. A operação policial que levou à prisão dos criminosos foi complexa, envolvendo um trabalho de inteligência que utilizou helicópteros e policiais de elite, resultando na apreensão de 224 kg de cocaína e 90 kg de crack.

Mesmo após a repercussão negativa, o juiz publicou uma retificação, mas optou por manter o suspeito livre da prisão. Este caso reacendeu o debate sobre a eficiência do sistema judiciário brasileiro, que, segundo o Tesouro Nacional, consome 1,6% do PIB do país, um valor quatro vezes superior à média mundial.

*Reportagem produzida com auxílio de IA