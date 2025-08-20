Polícia investiga mutilação de cavalo em Bananal; caso gera revolta nas redes sociais

Episódio aconteceu durante uma cavalgada no dia 16, quando o animal apresentou problemas de saúde; Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz é acusado de ter cortado as patas do bicho

A Polícia Civil de São Paulo está apurando um caso de mutilação de um cavalo, que envolve Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos. O episódio ocorreu em Bananal durante uma cavalgada no dia 16, quando o animal apresentou problemas de saúde. Andrey, que supostamente estava sob efeito de álcool, foi acusado de cortar as patas do cavalo. Um amigo dele registrou a cena em vídeo, que rapidamente se espalhou nas redes sociais. Em entrevista à TV Vanguarda, Andrey disse que “foi um ato de transtorno” e que “cortou por cortar” as patas do bicho.

A mãe de Andrey defendeu o filho, afirmando que ele tentou socorrer o animal antes de perder o controle da situação. Em uma publicação nas redes sociais, Andrey se desculpou publicamente, admitindo que estava alcoolizado. Dalton, o amigo que filmou o incidente, esclareceu que não tinha a intenção de expor o ocorrido e que tudo foi discutido na delegacia.

A Prefeitura de Bananal se manifestou sobre o caso, ressaltando que a crueldade contra animais é um crime e que o assunto foi encaminhado para as autoridades competentes. A Secretaria da Segurança Pública informou que Andrey e uma testemunha prestaram depoimento e foram liberados, enquanto as investigações seguem em andamento.

O incidente provocou uma onda de revolta nas redes sociais, com figuras públicas como Luisa Mell clamando por justiça e pedindo punições severas para os envolvidos. O espaço da Jovem Pan está aberto para qualquer manifestação.

