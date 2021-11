Polícia Militar de Goiás e PRF encontram 300kg de cocaína em caminhão boiadeiro

Carga era avaliada em R$ 45 milhões e veículo não transportava nenhum animal no momento da apreensão

Divulgação / Polícia Militar de Goiás Apreensão foi feita graças à colaboração entre forças de segurança de Goiás e Mato Grosso



A Polícia Militar de Goiás (PM-GO) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram a apreensão de 300kg de cloridrato de cocaína em formato de tabletes em Uruaçu, no norte do Estado. A carga é avaliada em R$ 45 milhões e estava localizada em um fundo falso de um caminhão boiadeiro. O motorista e sua esposa, que também estava no caminhão, foram presos em flagrante. Segundo a polícia goiana, ele receberia R$ 20 mil para transportar a carga do Mato Grosso até o norte do Estado vizinho. O monitoramento do veículo começou ainda no Mato Grosso e informações foram compartilhadas entre as forças de segurança até a hora em que a apreensão ocorreu. No momento em que o caminhão foi parado, não levava nenhum animal.